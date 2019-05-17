28 мая в Московском международном доме музыки состоится концерт заслуженной артистки России Нины Шацкой Нет, не прошла весна.

28 мая в Московском международном доме музыки состоится концерт заслуженной артистки России Нины Шацкой "Нет, не прошла весна".Талантливая и самобытная певица умеет удивлять публику, завораживая как нежной чувственной лирикой, так и смелыми импровизациями. На пороге лета она подарит зрителям романтическое настроение, а хорошо известные романсы обретут свежее, джазовое звучание.Наряду с романсами на стихи Цветаевой и Ахматовой и такими хитами, как "Колдунья", "Любовь настала", "Хризантемы", в программу войдут композиции из нового проекта, посвященного Пьяццолле, любимые джазовые стандарты (Summertime, Falling Leaves) и премьеры новых песен.В концерте также примет участие джазовое трио: лауреат премии ТЭФИ, композитор и пианист Дмитрий Селипанов, один из лучших джазовых контрабасистов России Иrорь Иванушкин и известный перкуссионист Александр Ботвинкин.