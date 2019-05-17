Новую канатную дорогу в горах Сочи начнут строить летом 2019 года. Ее маршрут будет проходить по Южному склону хребта Аибга, сообщают Вести Сочи. Контролировать ход работ будут специалисты Росприроднадзора.

Новую канатную дорогу в горах Сочи начнут строить летом 2019 года. Ее маршрут будет проходить по Южному склону хребта Аибга, сообщают "Вести Сочи". Контролировать ход работ будут специалисты Росприроднадзора.Напомним, новая канатка будет возвышать на 2200 метров над уровнем моря, а перепады высоты на ее протяжении составят около 600 метров. Планируемая пропускная способность аттракциона — 2400 человек в час."Согласно природоохранному законодательству, в подготовительный период мы пересадим из этого района все краснокнижные растения. Всего три вида: кандык кавказский, иглица колхидская и цикламен косский. В общей сложности порядка восьмисот экземпляров", — уточнил представитель горнолыжного курорта.Участки для размещения растений уже выбраны. Они находятся на Южном склоне хребта, в наиболее подходящей для этого климатической зоне.