Из-под завалов здания, обрушившегося в китайском Шанхае, спасатели смогли вытащить 25 человек. В результате полученных травм 10 пострадавших скончались позже в больнице.

Из-под завалов здания, обрушившегося в китайском Шанхае, спасатели смогли вытащить 25 человек. В результате полученных травм 10 пострадавших скончались позже в больнице. Такие данные сообщает информационное агентство Xinhua, ссылаясь на городские власти.Как уточняется, ЧП произошло в первой половине дня 16 мая на улице Чжаохуа в городском районе Чаннин. Рухнула стена старой фабрики, где проводились работы по подготовке объекта к сносу. В момент обрушения в здании находились порядка 20 рабочих. Точные данные о количестве пострадавших, находящихся в больницах города, не приводятся.В настоящее время на месте случившегося завершаются поисково-спасательные работы. Общая площадь обрушившегося участка составила около 1 тысячи квадратных метров, передает ТАСС.