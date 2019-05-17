Жена известного футболиста перевоплотилась в маленькую девочку. Мария Погребняк стала копией Лизы Галкиной.

Жена известного футболиста перевоплотилась в маленькую девочку.Мария Погребняк стала копией Лизы Галкиной.В личном Instagram светская львица опубликовала забавноевидео. С помощью специальной программы Мария Погребняк превратилась впятилетнюю девочку."Девочки, как же вы были правы, надо было знать меру вомолаживающих процедурах. Перекачала себя", – сказала Мария поклонникам.Судя по всему, таким забавным способом звезда ответила накритику интернет-обывателей. Светскую львицу частенько уличают в использовании фотошопаи упрекают в пристрастии к уколам красоты.Подписчикам Марии Погребняк видео показалось забавным. Многиеотмечали, что супруге футболиста срочно надо родить дочь. Ведь девочка будетнастоящей красавицей, если унаследует внешность матери. Другим показалось, что "омолодившаяся"стала двойником дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина –Елизаветы."Какая бы девочка красивая у вас родилась 🙏🏼(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", "Вамдочку еще надо! Кукла будет👍", "Похожа на дочкуАллы Пугачевой 😍", "Какая пусичка 😍😘😘😘, рожай дочку срочно))) прям из сказки 😍😍", "😆😆😆Я сначала подумала, что это Лиза Галкина.🤦♀",– писали интернет-обыватели.