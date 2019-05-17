Злоумышленница, воспользовавшись моментом, когда пенсионер выбирал товар, похитила у него из куртки кошелек...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Останкинскому району задержали подозреваемую в краже у пожилого человека.В территориальный отдел полиции обратился 81-летний житель столицы. Мужчина сообщил, что в одном из супермаркетов столицы, расположенном на Аргуновской улице, обнаружил пропажу из кармана куртки кошелька с денежными средствами и документами.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 31-летняя приезжая.Как установили полицейские, подозреваемая, воспользовавшись моментом, когда пенсионер выбирал товар, похитила у него из куртки кошелек.Следствием ОМВД России по Останкинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29