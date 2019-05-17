Окружной административный суд Киева начал производство по делу о запрете выезда с Украины чиновников высшего разряда. Среди фигурантов – проигравший выборы Петр Порошенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий, премьер-министр страны Владимир Гройсман и еще 177 государственных деятелей.

Окружной административный суд Киева начал производство по делу о запрете выезда с Украины чиновников высшего разряда. Среди фигурантов – проигравший выборы Петр Порошенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий, премьер-министр страны Владимир Гройсман и еще 177 государственных деятелей.Еще во время дебатов перед вторым туром выборов президента Украины Владимир Зеленский пригрозил своему сопернику, действующему главе государства Петру Порошенко, что тот рискует оказаться фигурантом уголовного дела. Это предсказание комика, сменившего актерскую карьеру на управление Украиной, началось сбываться.Киевский суд начал процесс по делу, в результате которого пока еще действующему президенту Петру Порошенко, главе правительства Владимиру Гройсману и председателю Верховной рады Андрею Парубию, а также еще 177 чиновникам может быть запрещено покидать пределы Украины, передает . Сам иск направлен к Национальной полиции, Службе безопасности и администрации Государственной пограничной службы.Согласно пояснению пресс-службы окружного административного суда Киева, заявители хотят признать незаконным тот факт, что силовые ведомства никак не препятствуют выезду из страны должностных лиц, которые "могли совершить коррупционные преступления", передает . Иными словами, Порошенко и его подозреваемых в коррупции подельников намерены посадить на цепь, чтобы они не успели скрыться за границей, если в их отношении все же будет начато всестороннее и беспристрастное расследование.Напомним, ранее Петр Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру, куда его вызвали для дачи показаний о событиях на майдане зимой 2014 года. В ведомстве не исключили, что его придется привести к ним силой. Однако такое развитие событий станет возможным лишь после того, как срок полномочий досиживающего в президентском кресле политика истечет.Эксперты предрекают незавидную участь с треском проигравшему выборы президента Украины . С одной стороны, ситуация с расследованием злоупотреблений политика больше похожа на создание положительного образа борьбы с коррупцией для западных партнеров Незалежной. С другой – он все же рискует остаться без всех своих капиталов или вовсе оказаться за решеткой, если не успеет сбежать из страны.Отметим, унижения начались еще до того, как он проиграл выборы. Некоторые чиновники начали откровенно саботировать его распоряжения. Ну а после объявления предварительных результатов даже в ближайшем окружении политика начались поиски компромата на него. Даже действующие депутаты Верховной рады не смогли удержаться от того, чтобы ни придумать Петру Порошенко обидную кличку. Он, по их мнению, даже не хромая утка, а мертвый гусь.