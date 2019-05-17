Влад Топалов связал себя серьезным обещанием. Певец намерен
похудеть на 8 килограммов к 1-му июня и будет отчитываться перед поклонниками о
том, как идет дело. Артисту пришлось пойти на крайние меры после того, как жена
назвала его страшным.
Влад Топалов связал себя серьезным обещанием. Певец намерен
похудеть на 8 килограммов к 1-му июня и будет отчитываться перед поклонниками о
том, как идет дело. Артисту пришлось пойти на крайние меры после того, как жена
назвала его "страшным".
больше не может тянуть с похудением. Певец
признается, что сил у него на диеты и физические упражнения нет – но нет и
выхода. Супруга артиста Регина Тодоренко сказала ему, что он стал некрасивым и
потребовала, чтобы Влад прекратил есть.
Артист признался, что
сейчас весит 86 килограммов. Влад Топалов хочет похудеть на шесть килограммов к
1 июля. Предел его мечтаний – восемь килограммов. Конечно, певец намерен не
только сбрасывать вес, но и набрать мышечную массу.
Певец оправдывается перед поклонниками: Влад Топалов
рассказывает, что стал набирать вес после того, как бросил курить – потому что
постоянно ест. Но теперь у него есть четкая мотивация. Артист пообещал
подписчикам выкладывать отчет с тренировок каждую неделю.
и Регина Тодоренко уже занимались похудением -
они начали сразу после рождения малыша в декабре прошлого года. Однако, если экс-ведущая
"Орла и решки" спустя три месяца после родов смогла рекламировать
купальники, то ее супруг похвастать такими успехами пока не может, пишет Teleprogramma.pro.
Фанаты, впрочем, считают, что в отличной форме
– и худеть ему совсем не обязательно. Тем не менее, раз уж их кумир принял
такое решение, они его поддержали. "Есть мотивация, худеем с Владиком.
Война углеводам! Ура салатикам!", – пишут комментаторы.