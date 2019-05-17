Влад Топалов связал себя серьезным обещанием. Певец намерен похудеть на 8 килограммов к 1-му июня и будет отчитываться перед поклонниками о том, как идет дело. Артисту пришлось пойти на крайние меры после того, как жена назвала его страшным.

Влад Топалов связал себя серьезным обещанием. Певец намеренпохудеть на 8 килограммов к 1-му июня и будет отчитываться перед поклонниками отом, как идет дело. Артисту пришлось пойти на крайние меры после того, как женаназвала его "страшным".больше не может тянуть с похудением. Певецпризнается, что сил у него на диеты и физические упражнения нет – но нет ивыхода. Супруга артиста Регина Тодоренко сказала ему, что он стал некрасивым ипотребовала, чтобы Влад прекратил есть.Артист признался, чтосейчас весит 86 килограммов. Влад Топалов хочет похудеть на шесть килограммов к1 июля. Предел его мечтаний – восемь килограммов. Конечно, певец намерен нетолько сбрасывать вес, но и набрать мышечную массу.Певец оправдывается перед поклонниками: Влад Топаловрассказывает, что стал набирать вес после того, как бросил курить – потому чтопостоянно ест. Но теперь у него есть четкая мотивация. Артист пообещалподписчикам выкладывать отчет с тренировок каждую неделю.и Регина Тодоренко уже занимались похудением -они начали сразу после рождения малыша в декабре прошлого года. Однако, если экс-ведущая"Орла и решки" спустя три месяца после родов смогла рекламироватькупальники, то ее супруг похвастать такими успехами пока не может, пишет Teleprogramma.pro.Фанаты, впрочем, считают, что в отличной форме– и худеть ему совсем не обязательно. Тем не менее, раз уж их кумир принялтакое решение, они его поддержали. "Есть мотивация, худеем с Владиком.Война углеводам! Ура салатикам!", – пишут комментаторы.