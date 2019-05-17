SSJ
100 Аэрофлота разбился в Шереметьево из-за ошибок экипажа,
технических неполадок и плохой погоды. Первые результаты расследования катастрофы
рейса Москва-Мурманск обнародовала Росавиация.
SSJ
100 "Аэрофлота" разбился в Шереметьево из-за ошибок экипажа,
технических неполадок и плохой погоды. Первые результаты расследования катастрофы
рейса Москва-Мурманск обнародовала Росавиация.
Перед аварийной посадкой в московском аэропорту пилоты совершили несколько ошибок. По данным Росавиации, экипаж нарушил инструкцию и
не выпустил закрылки.
Кроме того, командир SSJ 100 "Аэрофлота", согласно
выводам экспертов, несколько раз перед ЧП пытался отклонить лайнер то вверх, то
вниз. При этом пилот воздействовал на ручку управления с максимальным усилием.
В результате самолет совершал те самые "прыжки" – точнее, заходил на
посадку трижды.
Эксперты выяснили, что в результате этих прыжков пассажиры
несколько раз испытали на себе перегрузки в 5,85g. При том, что космонавты тренируются
на перегрузках в 6g.
Сыграли свою роль и технические моменты. При заходе на
посадку у был перегруз более чем в полторы тонны. Пожарная
сигнализация включилась только за 4 секунды до остановки, когда лайнер уже
вовсю полыхал. А система пожаротушения сработала только после полной остановки
самолета.
Катастрофа в московском Шереметьеве
произошла 5 мая. Самолет рейсом Москва – Мурманск из-за технических неполадок
вернулся в аэропорт вылета. На борту лайнера находились 78 человек. После
приземления самолет загорелся, погиб 41 человек.