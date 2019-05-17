SSJ 100 Аэрофлота разбился в Шереметьево из-за ошибок экипажа, технических неполадок и плохой погоды. Первые результаты расследования катастрофы рейса Москва-Мурманск обнародовала Росавиация.

SSJ100 "Аэрофлота" разбился в Шереметьево из-за ошибок экипажа,технических неполадок и плохой погоды. Первые результаты расследования катастрофырейса Москва-Мурманск обнародовала Росавиация.Перед аварийной посадкой в московском аэропорту пилоты совершили несколько ошибок. По данным Росавиации, экипаж нарушил инструкцию ине выпустил закрылки.Кроме того, командир SSJ 100 "Аэрофлота", согласновыводам экспертов, несколько раз перед ЧП пытался отклонить лайнер то вверх, товниз. При этом пилот воздействовал на ручку управления с максимальным усилием.В результате самолет совершал те самые "прыжки" – точнее, заходил напосадку трижды.Эксперты выяснили, что в результате этих прыжков пассажирынесколько раз испытали на себе перегрузки в 5,85g. При том, что космонавты тренируютсяна перегрузках в 6g.Сыграли свою роль и технические моменты. При заходе напосадку у был перегруз более чем в полторы тонны. Пожарнаясигнализация включилась только за 4 секунды до остановки, когда лайнер ужевовсю полыхал. А система пожаротушения сработала только после полной остановкисамолета.Катастрофа в московском Шереметьевепроизошла 5 мая. Самолет рейсом Москва – Мурманск из-за технических неполадоквернулся в аэропорт вылета. На борту лайнера находились 78 человек. Послеприземления самолет загорелся, погиб 41 человек.