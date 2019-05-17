На вопрос о том, насколько Кремлю кажется юридически точной процедура проведения опроса среди жителей Екатеринбурга, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил: Проводить референдум или опрос — это абсолютная прерогатива региональных властей.

На вопрос о том, насколько Кремлю кажется юридически точной процедура проведения опроса среди жителей Екатеринбурга, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил: "Проводить референдум или опрос — это абсолютная прерогатива региональных властей".Также пресс-секретарь отметил, что в данном случае Кремль не может принимать решения о референдумах или опросах, сообщает РИА Новости.Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что администрация региона будет прорабатывать форму опроса для определения мнения жителей по поводу строительства храма на месте сквера в центре города совместно с социологами и депутатами городской думы. По словам мэра, главная цель на сегодня — проведение опроса, к которому идет подготовка. Есть несколько возможных форм того, как это будет делаться."Мы это будем обсуждать с депутатами городской думы для того, чтобы принять максимально законную, максимально легитимную форму опроса", — сказал Высокинский. Также он отметил, что администрация работает с профессиональными социологами, которые определят форму опроса — уличный, телефонный или по интернету. По словам мэра, пока неизвестно, примет участие в нем весь город или отдельный район, микрорайон, в котором планируется строительство храма. Для ускорения процедуры организацию, которая проведет опрос, скорее всего выберет городская дума.Александр Высокинский отметил, что важно сделать все не быстро, а правильно. "Принципиальный момент – корректность и результативность. Сегодня у нас цель выяснить — строим или не строим. Дальше, в зависимости от итогов, продолжаем дискуссию о том, как все будет развиваться", — пояснил мэр Екатеринбурга.Также он прокомментировал, что периметр безопасности вокруг сквера, где четыре дня проходили акции против строительства храма святой Екатерины, не уберут ради безопасности граждан.По словам мэра, когда стало видно, что на "обнимашки" начинают присоединяться люди в балаклавах и с файерами, с призывами поскакать и технологиями "майдана", было принято решение о создании периметра безопасности из красных передвижных ограждений и рамок с досмотром вещей на входе. "Сколько нужно, столько и будет стоять. Полиция и ОМОН будут работать в том количестве, которое необходимо для обеспечения безопасности", — передает слова Высокинского РИА Новости.16 мая президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга, который поможет выяснить их отношение к строительству храма на месте одного из городских скверов. На данный момент строительство сооружения приостановлено. Также 18 мая мэр Екатеринбурга Александр Высокинский проведет встречу с противниками возведения храма на месте сквера.