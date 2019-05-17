При личном досмотре у злоумышленника обнаружено и изъято вещество, которое согласно проведенному исследованию содержит в своем составе наркотическое средство – героин...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Северное задержали 47-летнего жителя столицы, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств.При личном досмотре у злоумышленника обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой более 3 граммов.В ходе дальнейшей работы полицейские в квартире задержанного обнаружили и изъяли вещество неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой около 130 граммов.Следствием ОМВД России по району Чертаново Центральное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22