В тель-авивском Экспо началась первая из трех запланированных репетиций финала 64-го конкурса песни Евровидение. Билеты туда стоят от 400 до 1250 шекелей (от 7230 до 22594 рублей), но зал все равно битком.

В тель-авивском "Экспо" началась первая из трех запланированных репетиций финала 64-го конкурса песни "Евровидение". Билеты туда стоят от 400 до 1250 шекелей (от 7230 до 22594 рублей), но зал все равно битком.Многие люди шли не столько ради того, чтобы посмотреть на конкурсантов, сколько ради Мадонны, чье появление в финале было широко разрекламировано. Но мировая поп-икона сочла появление на репетиции не царским делом и выходить на сцену категорически отказалась. Диктор на английском и иврите сообщил ошарашенным зрителям, что они увидят целиком финал, но без Мадонны. Публика была очень огорчена, ведь непосредственно в час прямого эфира 18 мая попасть в зал будет совсем проблематично из-за дикой дороговизны.Приезд Мадонны на "Евровидение" – подарок единоверцам от канадского миллиардера Сильвана Адамса. Филантроп из своего кармана заплатил артистке миллион долларов и взял на себя все расходы по ее пребыванию на Святой земле. Специально для звезды близ "Экспо"даже построили специальный палаточный городок, где она и проводит закрытые репетиции – без зрителей и публики.Увидеть, что готовит королева, могут пока только представители Европейского вещательного союза. Правда, у них возникло множество вопросов к песне Like a Prayer – всех смутил видеоряд, которым сопровождается композиция. По мнению смотревших, он намекает на сексуальные скандалы в Ватикане.Всего же в финале "Евросонга" Мадонна представит две композиции. Ее выступление превратится в полноценное шоу, создать которое помогут 30 тонн декораций и оборудования. Их доставили транспортным самолетом. Среди декораций есть даже специальный лифт, который эффектно поднимет певицу.Помимо мировой поп-дивы, в финале "Еровидения" должны блистать Верка Сердючка, Кончита Вурст, Дана Интернешнл и другие звезды.Корреспондент "Дни.ру" находится в зале, где стартовал предваряющий смотр парад всех 26 стран-участниц "Евровидения" этого года. Появление каждого конкурсанта сопровождается приветствием на его родном языке. Блистает же на сцене Нетта Барзилай – хозяйка вечера, благодаря которой смотр европейской попсы в этом году проходит на Святой Земле.