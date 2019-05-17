Известная телеведущая стала инвалидом после операции на ягодицах. Желание иметь красивую попу едва не погубило Джину Кальдерон. Колумбийка призывает женщин добиваться красивых форм в спортзале.

Известная телеведущая стала инвалидом после операции наягодицах. Желание иметь красивую попу едва не погубило Джину Кальдерон.Колумбийка призывает женщин добиваться красивых форм в спортзале.Под нож хирурга ложилась уже 17 раз. Ивсе из-за того, что когда-то Джине Кальдерон захотелось увеличить ягодицы.Однако импланты, которые поставили девушке, оказались ядовитыми.На операцию 27-летняя телезвезда решилась 3 года назад.Поначалу девушка была довольна результатом, однако вскоре известная телеведущаяпочувствовала острое недомогание. Джина потребовала удалить ядовитые импланты.Несмотря на то, что инородные тела удалили, в ягодицахстали появляться уплотнения, похожие на твердые шарики.Они причиняли телезвезде сильную боль. Врачи объяснили, что в поврежденныхтканях начался фиброз: разрастание соединительной ткани."Это может убить. Это очень больно. Красивой попы все равно не получилось, но здоровье подорвано", – жалуется поклонникам телеведущая.Джине пришлось перенести почти два десятка операций. Однакочасть новообразований в ягодицах все еще осталась, так что придется не раз лечь под нож. Кальдерон делится своей печальнойисторией с подписчиками и призывает женщин добиваться привлекательных формдиетами и спортзалом, а не на операционном столе, пишет "Экспресс-газета".