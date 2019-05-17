Известная телеведущая стала инвалидом после операции на
ягодицах. Желание иметь красивую попу едва не погубило Джину Кальдерон.
Колумбийка призывает женщин добиваться красивых форм в спортзале.
Известная телеведущая стала инвалидом после операции на
ягодицах. Желание иметь красивую попу едва не погубило Джину Кальдерон.
Колумбийка призывает женщин добиваться красивых форм в спортзале.
Под нож хирурга ложилась уже 17 раз. И
все из-за того, что когда-то Джине Кальдерон захотелось увеличить ягодицы.
Однако импланты, которые поставили девушке, оказались ядовитыми.
На операцию 27-летняя телезвезда решилась 3 года назад.
Поначалу девушка была довольна результатом, однако вскоре известная телеведущая
почувствовала острое недомогание. Джина потребовала удалить ядовитые импланты.
Несмотря на то, что инородные тела удалили, в ягодицах
стали появляться уплотнения, похожие на твердые шарики.
Они причиняли телезвезде сильную боль. Врачи объяснили, что в поврежденных
тканях начался фиброз: разрастание соединительной ткани.
"Это может убить. Это очень больно. Красивой попы все равно не получилось, но здоровье подорвано", – жалуется поклонникам телеведущая.
Джине пришлось перенести почти два десятка операций. Однако
часть новообразований в ягодицах все еще осталась, так что придется не раз лечь под нож. Кальдерон делится своей печальной
историей с подписчиками и призывает женщин добиваться привлекательных форм
диетами и спортзалом, а не на операционном столе, пишет "Экспресс-газета".