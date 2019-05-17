Церемония прощания с главным редактором радиостанции Говорит Москва Сергеем Доренко завершилась на Троекуровском кладбище, десятки друзей, поклонников и коллег по цеху проводили журналиста в последний путь под аплодисменты.

Церемония прощания с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко завершилась на Троекуровском кладбище, десятки друзей, поклонников и коллег по цеху проводили журналиста в последний путь под аплодисменты.Как передает РИА Новости, проститься с известным журналистом пришли первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, глава ВГТРК Олег Добродеев, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и другие коллеги и друзья Доренко.Олег Добродеев отметил, что покойный был самым ярким телевизионным журналистом своего драматического времени и был ему созвучен.Алексей Громов выразил слова соболезнования семье и близким журналиста.Алексей Венедиктов подчеркнул, что столь ранний уход Доренко – огромная потеря для отечественной журналистики, в которой тот завал тон.Соведущая Доренко по радиостанции "Говорит Москва" Анастасия Оношко рассказала, что не ожидала случившегося.Люди принесли цветы, венки и свечи. Многие плакали и говорили слова поддержки семье журналиста: вдове Юлии, сыну Прохору, дочерям Екатерине и Ксении.Доренко скоропостижно скончался 9 мая 2019 года в возрасте 59 лет в Москве за рулем мотоцикла – от разрыва аневризмы грудной аорты. Он родился 18 октября 1959 года в Керчи в семье военного летчика, окончил историко-филологический факультет Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы по трем специальностям: "преподаватель русского языка как иностранного", "переводчик с испанского языка" и "переводчик с португальского языка".Отслужив в армии, он стал сотрудником Гостелерадио СССР, работал редактором службы внешних сношений Центрального телевидения, ведущим-комментатором информационной программы "120 минут", корреспондентом программы "Телевизионная служба новостей".В разные годы вел программу "Подробности" на канале РТР, программу "Версии" на первом канале "Останкино" и НТВ, ток-шоу "Характеры" на канале Рен-ТВ, информационно-аналитическую программу "Время" и "Авторскую программу Сергея Доренко".