Президент РФ Владимир Путин гарантировал дальнейшее ритмичное финансирование научных исследований, результаты которых создают новые возможности развития.

Президент РФ Владимир Путин гарантировал дальнейшее ритмичное финансирование научных исследований, результаты которых создают новые возможности развития.Как передает ТАСС, об этом глава государства проинформировал общественность в ходе встречи с получателями мегагрантов на проведение научных исследований и с молодыми учеными в Сочи.Он подчеркнул, что правительство на первом этапе обеспечило ритмичное финансирование данного направления и он гарантирует, что такая ситуация сохранится и в будущем.Путин рассказал, что источник финансирования вполне надежный и он не видит никаких проблем, кроме одной. "Исследования должны быть интересными, устремленные в будущее, результаты которых создают дополнительные возможности развития", — подчеркнул российский лидер.Он напомнил, что таких разноплановых мер поддержки конкретных научных исследователей, нацеленных на значимые проекты, в стране раньше не было.Президент отметил, как передает РИА Новости, что отечественная наука молодеет и становится все более конкурентоспособной. По его словам, сильные исследовательские центры есть не только в обеих столицах, но и в ряде российских городов, таких, как Севастополь, Тюмень, Пермь, Екатеринбург, Иркутск, Ростов, Саратов, Нижний Новгород, Красноярск, Казань, Калининграл, Томск и ряде других.