Весь мир с замиранием сердца наблюдал, как отношения с Меган Маркл меняют принца Гарри до неузнаваемости. Казалось, американка уже сделала из принца нового человека, но это впечатление оказалось обманчивым.

Весь мир сзамиранием сердца наблюдал, как отношения с Меган Маркл меняют принца Гарри донеузнаваемости. Казалось, американка уже сделала из принца нового человека, ноэто впечатление оказалось обманчивым.В начале маяМеган Маркл родила первенца, которого супруги решили назвать Арчи. Но ужеспустя несколько дней принцу пришлось покинуть супругу и сына из-за работы.Все, ктоокружают принца Гарри отметили, что он кардинально поменялся после рожденияпервенца. Он постоянно пребывает в приподнятом настроение, улыбается, а глазаблестят от счастья. Наблюдать за тем, как постепенно растет и развивается егомаленький сын, уже стало неотъемлимой частью жизни принца. Даже в поездкахГарри не забывает об Арчи. Помимо этого, он отметил, что восхищен подвигом женщин-матерей(на данный момент Меган вместе со своей матерью вдвоем заботят о ребенке вособняке).Как сообщаетE!News, во время посещения больницы в Оксфорде, принц пообщался с маленькимипациентами и их родителями. Многие заметили, что Гарри буквально на седьмомнебе от счастья. Конечно, он пока привыкает к роли отца, но, несмотря на это,уже не представляет своей жизни без Арчи. Также, Гарри интересовался, когдазакончится "капризный период", продолжающийся обычно первые десятьдней жизни.Наблюдая затеплыми отношениями герцогов Сассекских и их трепетному отношению кноворожденному сыну, общественность всерьез поговаривает, что Гарри и Меганнаверняка задумались над вторым ребенком.Ранеесообщалось, что после родов новоиспеченные родители планируют переехать вКалифорнию и воспитывать сына в спокойной и здоровой обстановке. Однако, наданный момент пара проживает в пригороде Лондона в роскошном особняке Фрогмор.