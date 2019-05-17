Телеведущую и модель назвали эскортницей. Известный блогер
Лена Миро нашла тому доказательства.
Телеведущую и модель назвали эскортницей. Известный блогер
Лена Миро нашла тому доказательства.
Миро тщательно проанализировала Instagram-аккаунт телеведущей. Блогер
обратила внимание, что снимки Виктории Бони сопровождаются текстом на
английском.
По словам Лены, модель пишет на чужом языке для подписчиков из
арабских стран. Якобы только туда Викторию и приглашают. "Зачем? Ну, чтобы
что-то куда-то взять, куда-то дать, как мне кажется. Таким нехитрым образом
Боня демонстрирует, что понимает команды на английском языке", – рассуждает
Лена Миро в своем ЖЖ.
Судя по всему, блогер приняла за эскортницу.
Она даже посоветовала ей тщательней скрывать свою деятельность.
"К чему это я? Ах, да: эскортницы, не палитесь вы так
откровенно. Если вы – не Водянова и не Шейк, вам абсолютно нет никакой нужды
вести
Instagram
на английском языке, кроме разве что одной цели. И все эту цель
прекрасно видят и понимают", – заявила обозревательница.
Отметим, что Лена
Миро нападает на не в первый раз. Несколькими часами ранее она писала,
что телеведущая попала на кинофестиваль в Каннах, подкупив обслуживающий
персонал. Якобы телеведущая пробралась на красную дорожку без приглашения, ради
пары красивых фото.