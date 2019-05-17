Телеведущую и модель назвали эскортницей. Известный блогер Лена Миро нашла тому доказательства.

Телеведущую и модель назвали эскортницей. Известный блогерЛена Миро нашла тому доказательства.Миро тщательно проанализировала Instagram-аккаунт телеведущей. Блогеробратила внимание, что снимки Виктории Бони сопровождаются текстом наанглийском.По словам Лены, модель пишет на чужом языке для подписчиков изарабских стран. Якобы только туда Викторию и приглашают. "Зачем? Ну, чтобычто-то куда-то взять, куда-то дать, как мне кажется. Таким нехитрым образомБоня демонстрирует, что понимает команды на английском языке", – рассуждаетЛена Миро в своем ЖЖ.Судя по всему, блогер приняла за эскортницу.Она даже посоветовала ей тщательней скрывать свою деятельность."К чему это я? Ах, да: эскортницы, не палитесь вы такоткровенно. Если вы – не Водянова и не Шейк, вам абсолютно нет никакой нуждывестиInstagramна английском языке, кроме разве что одной цели. И все эту цельпрекрасно видят и понимают", – заявила обозревательница.Отметим, что ЛенаМиро нападает на не в первый раз. Несколькими часами ранее она писала,что телеведущая попала на кинофестиваль в Каннах, подкупив обслуживающийперсонал. Якобы телеведущая пробралась на красную дорожку без приглашения, радипары красивых фото.