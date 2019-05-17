Слова жены Александра Реввы
Анжелики Саша, прости, я влюбилась могут ни на шутку напугать поклонников
певца. Необычная фраза стала поводом для пересудов.
Слова жены Александра Реввы
Анжелики "Саша, прости, я влюбилась" могут ни на шутку напугать поклонников
певца. Необычная фраза стала поводом для пересудов.
Анжелика откровенно призналась в
этом, находясь с мужем в Мельбурне. Там у него проходят гастроли юмористического
шоу "Смешной и еще смешнее". Вместе с коллегой "по цеху" Михаилом Галустяном Александр
развлекает австралийскую публику.
На своей Instagram-странице певец выложил
красочное совместное фото. Однако, никаким разладом здесь и не пахнет. Так что
же происходит у звездной пары на самом деле?
Оказывается, новой симпатией
модели стал город Мельбурн. Во время прогулки Анжелику настолько поразили
окружающие красоты, что она решила "разыграть" мужа и сделать шутливое
заявление.
Напоминаем, что пара воспитывает
двух дочерей – Алису и Амели. Она считается одной из самых крепких и счастливых
в российском шоу-бизнесе. Певец и модель состоят в браке с 2007 года.
Знакомство Александра и Анжелики
произошло в сочинском клубе в 2005-м году. В тот момент Ревва был членом
команды КВН "Утомленные солнцем". Экстраординарному артисту с легкостью удалось
обратить на себя внимание. Александр пробрался на танцпол и попытался удивить
девушку своими фирменными танцевальными па. Такой оригинальный подход покорил
сердце красавицы.