Слова жены Александра Реввы Анжелики Саша, прости, я влюбилась могут ни на шутку напугать поклонников певца. Необычная фраза стала поводом для пересудов.

Слова жены Александра РеввыАнжелики "Саша, прости, я влюбилась" могут ни на шутку напугать поклонниковпевца. Необычная фраза стала поводом для пересудов.Анжелика откровенно призналась вэтом, находясь с мужем в Мельбурне. Там у него проходят гастроли юмористическогошоу "Смешной и еще смешнее". Вместе с коллегой "по цеху" Михаилом Галустяном Александрразвлекает австралийскую публику.На своей Instagram-странице певец выложилкрасочное совместное фото. Однако, никаким разладом здесь и не пахнет. Так чтоже происходит у звездной пары на самом деле?Оказывается, новой симпатиеймодели стал город Мельбурн. Во время прогулки Анжелику настолько поразилиокружающие красоты, что она решила "разыграть" мужа и сделать шутливоезаявление.Напоминаем, что пара воспитываетдвух дочерей – Алису и Амели. Она считается одной из самых крепких и счастливыхв российском шоу-бизнесе. Певец и модель состоят в браке с 2007 года.Знакомство Александра и Анжеликипроизошло в сочинском клубе в 2005-м году. В тот момент Ревва был членомкоманды КВН "Утомленные солнцем". Экстраординарному артисту с легкостью удалосьобратить на себя внимание. Александр пробрался на танцпол и попытался удивитьдевушку своими фирменными танцевальными па. Такой оригинальный подход покорилсердце красавицы.