Задержание в Белоруссии подозреваемых в даче взятки трех россиян президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали. По этому вопросу стоит обращаться в МИД России, рекомендовал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Задержание в Белоруссии подозреваемых в даче взятки трех россиян президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали. По этому вопросу стоит обращаться в МИД России, рекомендовал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Песков подчеркнул, что белорусские коллеги при аресте иностранных граждан должны информировать об этом посольство России в Минске и российскую сторону. 4 мая КГБ Белоруссии заявил о задержаниях высокопоставленных чиновников, назвав россиян взяткодателями. Граждане России задержаны в связи с подозрением в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 431 Уголовного кодекса Белоруссии ("Дача взятки"), сообщает "Интерфакс".При получении взятки в 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования был задержан гендиректор "Белтелекома" Сергей Сивоедов. А за содействие в продвижение интересов российской компании за взятку в 148 тысяч 600 долларов был задержан экс-замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрей Втюрин. Кстати, Втюрин с 2007 по 2014 годы руководил службой безопасности президента Александра Лукашенко.Посольство России в Минске получило от МИД Белоруссии уведомление о том, что белорусский КГБ задержал троих россиян, заверил пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Маскалев.