В СМИ продолжают обсуждать странное запустение на переправе через Керченский пролив. В Сети активно распространяются снимки пустого Крымского моста, на котором почти нет автомобилей. О ситуации на трассе высказался президент России Владимир Путин.

В СМИ продолжают обсуждать странное запустение на переправе через Керченский пролив. В Сети активно распространяются снимки пустого Крымского моста, на котором почти нет автомобилей. О ситуации на трассе высказался президент России Владимир Путин.Глава государства выступал накануне на медиафорумеОбщероссийского народного фронта (ОНФ). Одной из темой стала ситуация сКрымским мостом.Президент рассказал об окончании строительстважелезнодорожной части переправы. Глава государства заверил, что первые поезда,как пассажирские, так и грузовые, проедут по Крымскому мосту до конца года.Кроме того, Путин затронул ситуацию с ростом цен на продуктына полуострове. По его словам, ведомства в Москве занимаются тем, чтобы в Крымзашли крупные продовольственные корпорации, что позволило бы снизить стоимостьна продукты в регионе. К сожалению, после открытия Крымского моста в маепрошлого года ценники продолжили ползти вверх.Ранее в Сети появились любопытные фотографии переправы черезКерченский пролив. Пользователи бросились активно обсуждать свежие снимки,размещенные украинскими блогерами. На них Крымский мост выглядит совершеннопустым: на некоторых фотографиях не видно ни одного проезжающего автомобиля.Некоторые комментаторы пошутили, что украинцы, видимо,ожидали увидеть на пробку, как в Москве в час-пик. Другиепосоветовали жителям Незалежной заняться собственными мостами, которые, неровен час, скоро рухнут.О том, что украинцы преувеличивают, говорят показателитрафика на переправе. Так, за две недели майских праздников по Крымскому моступроехало более 100 тысяч автомобилей. Всего с момента запуска трассы на нейпобывали около пяти миллионов транспортных средств.Опозорились украинцы и с заявлением о том, чтоякобы раскололи удары молнии. В доказательство в Сети появилась фотография, гдеразряды бьют по обеим сторонам переправы. Оказалось, что размещенноеизображение – сделанный с помощью графических редакторов фейк, а не реальный снимок.