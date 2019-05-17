В СМИ продолжают обсуждать странное запустение на переправе через Керченский пролив. В Сети активно распространяются снимки пустого Крымского моста, на котором почти нет автомобилей. О ситуации на трассе высказался президент России Владимир Путин.
В СМИ продолжают обсуждать странное запустение на переправе через Керченский пролив. В Сети активно распространяются снимки пустого Крымского моста, на котором почти нет автомобилей. О ситуации на трассе высказался президент России Владимир Путин.
Глава государства выступал накануне на медиафоруме
Общероссийского народного фронта (ОНФ). Одной из темой стала ситуация с
Крымским мостом.
Президент рассказал об окончании строительства
железнодорожной части переправы. Глава государства заверил, что первые поезда,
как пассажирские, так и грузовые, проедут по Крымскому мосту до конца года.
Кроме того, Путин затронул ситуацию с ростом цен на продукты
на полуострове. По его словам, ведомства в Москве занимаются тем, чтобы в Крым
зашли крупные продовольственные корпорации, что позволило бы снизить стоимость
на продукты в регионе. К сожалению, после открытия Крымского моста в мае
прошлого года ценники продолжили ползти вверх.
Ранее в Сети появились любопытные фотографии переправы через
Керченский пролив. Пользователи бросились активно обсуждать свежие снимки,
размещенные украинскими блогерами. На них Крымский мост выглядит совершенно
пустым: на некоторых фотографиях не видно ни одного проезжающего автомобиля.
Некоторые комментаторы пошутили, что украинцы, видимо,
ожидали увидеть на пробку, как в Москве в час-пик. Другие
посоветовали жителям Незалежной заняться собственными мостами, которые, не
ровен час, скоро рухнут.
О том, что украинцы преувеличивают, говорят показатели
трафика на переправе. Так, за две недели майских праздников по Крымскому мосту
проехало более 100 тысяч автомобилей. Всего с момента запуска трассы на ней
побывали около пяти миллионов транспортных средств.
Опозорились украинцы и с заявлением о том, что
якобы раскололи удары молнии. В доказательство в Сети появилась фотография, где
разряды бьют по обеим сторонам переправы. Оказалось, что размещенное
изображение – сделанный с помощью графических редакторов фейк, а не реальный снимок.