В Минске готовятся к самым жестким сценариям в отношениях с Россией. Москвы не намерена дальше спонсировать режим Александра Лукашенко за красивые слова о братстве и стратегическим партнерстве. В Кремле больше не намерены терпеть сомнительные выходки Батьки и его заигрывания с Китаем и Западом.

В Минске готовятся к самым жестким сценариям в отношениях с Россией. Москвы не намерена дальше спонсировать режим Александра Лукашенко за красивые слова о братстве и стратегическим партнерстве. В Кремле больше не намерены терпеть сомнительные выходки Батьки и его заигрывания с Китаем и Западом.Настроения в Минске сейчас мрачные. Москва перекрылаконтрабанду санкционной продукции через Белоруссию и отказалась компенсироватьреспублике потери от налогового маневра в нефтяной отрасли. Лукашенко это оченьне нравится, поэтому от Батьки периодически можно слышать истеричные заявленияв адрес Москвы.Откровенно высказался министр экономики республики ДмитрийКрутой. По его словам, в Минске уже не рассчитывают получить компенсацию отРоссии за налоговый маневр в нефтяной отрасли, который Россия проводит длястимулирования экспорта черного золота.Решений Москвы по нефти и о ценах на газ Лукашенко так и недождался. Видимо, спонсировать себе в убыток режим Батьки за братскиепохлопывания по плечу в Кремле больше не хотят. По словам Крутого, белорусскоеруководство исходит "из самых пессимистичных оценок".Как Минск планирует поддерживать экономику на плаву?Эксперты не исключают, что ради этого готов пойти на поклон вМеждународный валютный фонд. Минск уже обсуждал с организацией выделение займав размере трех миллиардов рублей на 10 лет под 2,28% годовых. Тогда МВФпоставил условие: повысить тарифы на ЖКХ и нарастить темпы приватизации.В тот раз от условий валютного фонда Лукашенко отказался.Посмотрим, что он скажет на этот раз. Наконец, Батька рассчитывает укрепитьторгово-экономическое сотрудничество с Китаем за счет проекта Новый Шелковыйпуть.По мнению экспертов, залатать дыры в бюджете Минскубудет не просто. Владимир Рожанковский из "Международного финансовогоцентра" отметил, что за последний год увеличил расходы казны наобслуживание госдолга. В прошлом году на это выделили 1,2 миллиарда рублей, вэтом – уже 1,3, цитирует аналитика "Газета.ру".