В Минске готовятся к самым жестким сценариям в отношениях с Россией. Москвы не намерена дальше спонсировать режим Александра Лукашенко за красивые слова о братстве и стратегическим партнерстве. В Кремле больше не намерены терпеть сомнительные выходки Батьки и его заигрывания с Китаем и Западом.
В Минске готовятся к самым жестким сценариям в отношениях с Россией. Москвы не намерена дальше спонсировать режим Александра Лукашенко за красивые слова о братстве и стратегическим партнерстве. В Кремле больше не намерены терпеть сомнительные выходки Батьки и его заигрывания с Китаем и Западом.
Настроения в Минске сейчас мрачные. Москва перекрыла
контрабанду санкционной продукции через Белоруссию и отказалась компенсировать
республике потери от налогового маневра в нефтяной отрасли. Лукашенко это очень
не нравится, поэтому от Батьки периодически можно слышать истеричные заявления
в адрес Москвы.
Откровенно высказался министр экономики республики Дмитрий
Крутой. По его словам, в Минске уже не рассчитывают получить компенсацию от
России за налоговый маневр в нефтяной отрасли, который Россия проводит для
стимулирования экспорта черного золота.
Решений Москвы по нефти и о ценах на газ Лукашенко так и не
дождался. Видимо, спонсировать себе в убыток режим Батьки за братские
похлопывания по плечу в Кремле больше не хотят. По словам Крутого, белорусское
руководство исходит "из самых пессимистичных оценок".
Как Минск планирует поддерживать экономику на плаву?
Эксперты не исключают, что ради этого готов пойти на поклон в
Международный валютный фонд. Минск уже обсуждал с организацией выделение займа
в размере трех миллиардов рублей на 10 лет под 2,28% годовых. Тогда МВФ
поставил условие: повысить тарифы на ЖКХ и нарастить темпы приватизации.
В тот раз от условий валютного фонда Лукашенко отказался.
Посмотрим, что он скажет на этот раз. Наконец, Батька рассчитывает укрепить
торгово-экономическое сотрудничество с Китаем за счет проекта Новый Шелковый
путь.
По мнению экспертов, залатать дыры в бюджете Минску
будет не просто. Владимир Рожанковский из "Международного финансового
центра" отметил, что за последний год увеличил расходы казны на
обслуживание госдолга. В прошлом году на это выделили 1,2 миллиарда рублей, в
этом – уже 1,3, цитирует аналитика "Газета.ру".