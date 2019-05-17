Боевые лазерные комплексы тактического уровня созданы уже на практике, такие виды оружия практически на весь XXI век будут определять боевой потенциал российской армии и флота, заявил президент Владимир Путин.

Президент Владимир Путин на совещании по военной тематике в Сочи заявил о создании боевых лазерных комплексов тактического уровня.По его словам, тип оружия, который раньше встречался только в фантастических рассказах, теперь создан на практике. Он подчеркнул, что такие виды оружия в ближайшие десятилетия и даже на весь XXI век будут определять боевой потенциал российской армии и флота, сообщает "Россия 24".Кроме того, Путин предложил рассмотреть первые практические результаты испытаний лазерного оружия "Пересвет" и гиперзвуковой установки "Кинжал", а также межведомственную программу "Перспективная морская электроэнергетика". По мнению президента, перспективные разработки в морской электроэнергетике могут использоваться в гражданских сферах и в некоторых регионах, например, в Арктике, которая имеет "историческое и стратегическое значение".Сегодняшнее совещание стало итоговым в серии весенних консультаций с военными и представителями предприятий оборонной отрасли. Встречи посвящены развитию воздушно-космических сил страны. Ранее Путин посетил авиазавод в Казани и летно-испытательный центр в Ахтубинске. Там его самолет сопровождали шесть Су-57. На предыдущем совещании говорили о развитии космической сферы. Глава государства поставил задачу не эксплуатировать старые заделы, а двигаться вперед.