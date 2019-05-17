В Тюмени вчера легковушка вылетела на главную дорогу, столкнулась с грузовым фургоном и впечаталась в столб. В машине было пятеро молодых людей. Четверых, включая водителя, госпитализировали, один скончался.

В Тюмени вчера легковушка вылетела на главную дорогу, столкнулась с грузовым фургоном и впечаталась в столб.Инцидент произошел 16 мая на перекрестке улиц Зои Космодемьянской и Панфиловцев, когда хэтчбек Mitsubishi на большой скорости вылетел со второстепенной дороги, оканчивающейся тупиком.В легковушке находились пятеро молодых людей, по словам очевидцев им около 20-25 лет. Четверых, включая водителя, госпитализировали. Один пассажир скончался на месте.Один из пользователей местного сообщества в социальной сети, утверждая, что видел легковушку незадолго до аварии, заметил: "Они пьяные гоняли по частному сектору". В ГИБДД эту информацию пока не подтверждают и не опровергают.К настоящему времени известно, что одного из пострадавших экстренно прооперировали. Остальные выжившие отделались переломами и ушибами.