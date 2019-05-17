Расследование по делу о смерти Дмитрия Марьянова завершено. Журналисты узнали печальные подробности последних часов популярного актера.

Расследование по делу о смерти Дмитрия Марьянова завершено. Журналисты узнали печальные подробности последних часов популярного актера.Следственный комитет Московской области готовится передавать в суд уголовное дело о гибели актера Дмитрия Марьянова. Свои последние дни артист провел не в обществе жены Ксении Бик и дочки Анфисы, а в окружении наркоманов и алкоголиков. Близкие положили Марьянова в частный реабилитационный центр "Феникс" в Подмосковье из-за запоя, в котором тот находился на протяжении некоторого времени.Актер провел там меньше недели. Установлено, что 15 октября 2017 года Дмитрия Марьянов стал жаловаться на боли в ноге и общее недомогание. Однако что-либо предпринимать начали не сразу. Следствие выяснило, что людей с медицинским образованием в центре не было, в качестве сотрудников здесь работали в подавляющем большинстве бывшие клиенты. Они стали звонить директору центра Оксане Богдановой."Сотрудники не меньше десяти раз звонили и сообщали, что Дмитрий в тяжелом состоянии, что ему нужна госпитализация. Но женщина не разрешала вызывать скорую помощь", – рассказали в СК . Кстати, установлено, что Оксана Богданова знала о проблемах с сердцем у Дмитрия Марьянова и о том, что в центре нет ни единого медика. В итоге, она распорядилась пичкать артиста сильными лекарственными препаратами."Директором центра давались указания персоналу по введению Марьянову внутримышечно "галоперидол" и "феназепам", – сообщила старший помощник руководителя СК по Московской области Ольга Врадий. А ведь такие медсредства могут давать только в больницах и по назначению лечащего врача.Когда ситуация стала критической, один из клиентов центра все же вызвал скорую помощь мучившемуся Дмитрию Марьянову. Тот уже терял сознание. Когда же актер наконец оказался в больнице, было уже поздно. Медики не смогли спасти артиста. Экспертиза установила, что причиной смерти стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.Оксане Богдановой предъявили обвинение по двум статьям, однако сама женщина вину не признает. В уголовном деле допросы 50 свидетелей, документы, изъятые во время десяти обысков и выемок, результаты шести различных экспертиз.