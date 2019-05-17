Избитый на проекте участник не может прийти в себя. Звезда
шоу Дом-2 Леша Кудряшов пожаловался на страшные боли.
Избитый на проекте участник не может прийти в себя. Звезда
шоу "Дом-2" Леша Кудряшов пожаловался на страшные боли.
Участник телестройки рассказал, что теперь не может
полноценно существовать. Юношу постоянно тошнит, а его голову буквально разрывает от боли. Звезда шоу "Дом-2"
уверяет, что лучше ему не становится.
"Всю ночь блевал. Башка раскалывается. Жевать пищу очень
больно, поэтому пью энергетические смеси и протеиновые коктейли. Надеюсь, шрамы
срастутся, и следов от побоев не останется! Это первый случай, когда я так
сильно пострадал", – рассказал Леша Кудряшов в личном Instagram.
Напомним, возвращение Леши Кудряшова и Насти Балинской
на телестройку закончилось потасовкой. Сразу же после приезда молодой человек ввязался
в драку с Ромой Жуковым.
Точнее юношу избили: Рома грубо обозвал девушку Леши и последний
полез заступаться. Силы противников были не равны. Кудряшова отправили в нокаут
буквально с одного удара.
В результате звезда получила серьезные повреждения.
У него разорвана губа на два сантиметра, сквозная дырка в щеке диаметром
полтора сантиметра и сотрясение головного мозга.
Потасовку активно обсуждали
в недавнем эфире шоу "Бородина против Бузовой". Присутствующие в студии
эксперты недоумевали, почему Леша Кудряшов не дал
противнику
сдачи. Меж тем изувечений участник сообщил, что после удара
некоторое время лежал без сознания.