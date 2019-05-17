Избитый на проекте участник не может прийти в себя. Звезда шоу Дом-2 Леша Кудряшов пожаловался на страшные боли.

Избитый на проекте участник не может прийти в себя. Звездашоу "Дом-2" Леша Кудряшов пожаловался на страшные боли.Участник телестройки рассказал, что теперь не можетполноценно существовать. Юношу постоянно тошнит, а его голову буквально разрывает от боли. Звезда шоу "Дом-2"уверяет, что лучше ему не становится."Всю ночь блевал. Башка раскалывается. Жевать пищу оченьбольно, поэтому пью энергетические смеси и протеиновые коктейли. Надеюсь, шрамысрастутся, и следов от побоев не останется! Это первый случай, когда я таксильно пострадал", – рассказал Леша Кудряшов в личном Instagram.Напомним, возвращение Леши Кудряшова и Насти Балинскойна телестройку закончилось потасовкой. Сразу же после приезда молодой человек ввязалсяв драку с Ромой Жуковым.Точнее юношу избили: Рома грубо обозвал девушку Леши и последнийполез заступаться. Силы противников были не равны. Кудряшова отправили в нокаутбуквально с одного удара.В результате звезда получила серьезные повреждения.У него разорвана губа на два сантиметра, сквозная дырка в щеке диаметромполтора сантиметра и сотрясение головного мозга.Потасовку активно обсуждалив недавнем эфире шоу "Бородина против Бузовой". Присутствующие в студииэксперты недоумевали, почему Леша Кудряшов не далпротивникусдачи. Меж тем изувечений участник сообщил, что после ударанекоторое время лежал без сознания.