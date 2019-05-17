В этом году отреставрируют главный корпус Струнинской больницы и терапевтический корпус

В этом году отреставрируют главный корпус Струнинской больницы и терапевтический корпусВ департаменте здравоохранения администрации Владимирской области прошло заседание рабочей группы по контролю за исполнением поручения Владимира Путина, касающееся развития больничного городка и детской поликлиники в Струнино.Напомним, 7 июня прошлого года прямой линии с президентом инициативная группа местных жителей обратилась за помощью в связи с неудовлетворительным состоянием городских медучреждений.Министерству здравоохранения РФ совместно с обладминистрацией поручиил провести капитальный ремонт и реконструкцию зданий местной больницы и детской поликлиники, а также оснастить их современным медоборудованием.После вступления в должность Губернатора Владимир Сипягин сразу приехал в Струнино, посмотрел, как идут ремонтные работы, встретился с врачами и жителями города.Это уже 6-е по счёту заседание рабочей группы, которую создали по поручению Владимира Сипягина в ноябре 2018 года для того, чтобы струнинцы могли находиться в постоянном контакте с Белым домом, и все действия региональных властей были для них прозрачными.Напомним, что поручение Владимир Путина должны были выполнить до конца 2019 года. На данный момент, по оценке руководства Александровской районной больницы, ремонтно-строительные работы выполнены на 50%. Специалисты отмечают, что идут с небольшим отставанием от графика из-за прохождения госэкспертизы.На сегодня из 5-ти корпусов больничного городка уже отремонтировали 3 объекта – гинекологический, инфекционный и психоневрологический корпуса. Приобрели и поставили современное медоборудование на 35 миллионов рублей. Также отремонтировали и оснастили современным оборудованием детскую поликлинику в Струнино. Обновленная поликлиника начала работать в начале 2019 года.В этом году отремонтируют главный корпус Струнинской больницы и терапевтический корпус. По словам заместителя облздрава Юлии Арсениной, областная администрация профинансирует ремонт и других больничных объектов в Струнино, которые поручение Президента РФ не затронуло.Речь идёт о ремонте гаража, прачечной и морга. Всю инфраструктуру больничного городка приведут в порядок.