Те регионы, которые еще не перешли на новую систему обработки твердых коммунальных отходов (ТКО), получат поддержку от Российского экологического оператора. Об этом сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

Те регионы, которые еще не перешли на новую систему обработки твердых коммунальных отходов (ТКО), получат поддержку от "Российского экологического оператора". Об этом сообщил глава РЭО Денис Буцаев."Основная задача, я бы назвал ее, наверное, проблемой, — это строительство новых инфраструктурных объектов, — отмечает Буцаев. — Есть дорожная карта. Мы отслеживаем исполнение дорожной карты, ожидаем, что в установленные регламентом сроки все регионы добьются в этом отношении успехов. Есть зеленая зона, где реформа уже достаточно успешно идет. Где приняты территориальные схемы, установлен тариф, выбран оператор, и он приступил к функционированию. А есть желтая зона, где каких-то из этих элементов не хватает, но они находятся в высокой степени готовности и в самое ближайшее время приступят к работе".Согласно закону, до 1 января 2020 года все российские регионы должны утвердить территориальные схемы и программы обращения с ТКО, а также определить нормативы их накопления и выбрать единых региональных операторов.В настоящее время 12 из 85 российских регионов – Москва, Санкт-Петербург, Архангельская, Владимирская, Курганская, Ленинградская и Рязанская области, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Республика Тыва и Еврейская автономная область — не успели утвердить новую схему обработки ТКО. При этом Москва и Петербург имеют больше времени на реализацию изменений.До крайнего срока перехода на новую систему переработки отходов остается 7 месяцев. Однако "Российский экологический оператор" призывает регионы уже сейчас всерьез подойти к разработке системы.Благодаря введению в России единой государственной системы учета отходов будут централизованы все потоки и перемещения ТКО. "Российский экологический оператор" сможет получать достоверную информацию и в реальном времени контролировать переработку отходов во всех регионах России.