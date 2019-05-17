Певица Рита Дакота сняла ролик на песню, которая должна была принадлежать Владу Соколовскому.

Певица Рита Дакота сняла ролик на песню, которая должна былапринадлежать Владу Соколовскому.Недавно Рита Дакота выпустилаклип на песню "Мантра", которая изначально была написана для ее бывшего мужа –Влада Соколовского. По словам певицы, она оставила Владу все композиции, кромеодной.В песне поднимаются такие темы,как отношение к вере, перерождение души и бессмертие. Она сразу же нашла откликв сердцах поклонников исполнительницы.В съемках приняли участие мамапевицы – Светлана Герасимович, а также маленькая дочь Мия. Сама певица назвала этуработу особенной. "Это кусочек моего сердца, моей души, моё мироощущение", -призналась Дакота.Локацией для клипа был выбраностров Бали, где Рита Дакота проводила свой отпуск. Съемки проходили вживописных местах в районе Туманного озера.Чтобы получить кадры, в полноймере передающие атмосферу места, Рита и ее мама в течение 4-х часов поднималисьна действующий вулкан. В клипе так же можно увидеть певицу, сидящую в лодке вокружении солнечных бликов.Отмечается, что исполнительницасоздала видеоклип для шоу VBATTLE. По условиям проекта она должна быласамостоятельно снять ролик, имея на руках всего 100 долларов.Напоминаем, что в начале мая приняла участие в международном музыкальном фестивале "Жара". Там онапоразила поклонников откровеннымнарядом.