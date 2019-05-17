Певица Рита Дакота сняла ролик на песню, которая должна была
принадлежать Владу Соколовскому.
Певица Рита Дакота сняла ролик на песню, которая должна была
принадлежать Владу Соколовскому.
Недавно Рита Дакота выпустила
клип на песню "Мантра", которая изначально была написана для ее бывшего мужа –
Влада Соколовского. По словам певицы, она оставила Владу все композиции, кроме
одной.
В песне поднимаются такие темы,
как отношение к вере, перерождение души и бессмертие. Она сразу же нашла отклик
в сердцах поклонников исполнительницы.
В съемках приняли участие мама
певицы – Светлана Герасимович, а также маленькая дочь Мия. Сама певица назвала эту
работу особенной. "Это кусочек моего сердца, моей души, моё мироощущение", -
призналась Дакота.
Локацией для клипа был выбран
остров Бали, где Рита Дакота проводила свой отпуск. Съемки проходили в
живописных местах в районе Туманного озера.
Чтобы получить кадры, в полной
мере передающие атмосферу места, Рита и ее мама в течение 4-х часов поднимались
на действующий вулкан. В клипе так же можно увидеть певицу, сидящую в лодке в
окружении солнечных бликов.
Отмечается, что исполнительница
создала видеоклип для шоу VBATTLE. По условиям проекта она должна была
самостоятельно снять ролик, имея на руках всего 100 долларов.
Напоминаем, что в начале мая приняла участие в международном музыкальном фестивале "Жара". Там она
поразила поклонников откровенным
нарядом.