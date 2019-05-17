Бывший защитник махачкалинского Анжи Роберто Карлос признался, что готов оказать поддержку клубу, попавшему в сложную финансовую ситуацию. Бразилец сообщил, что пока представители дагестанской команды не обращались к нему за помощью.

Бывший защитник махачкалинского "Анжи" Роберто Карлос признался, что готов оказать поддержку клубу, попавшему в сложную финансовую ситуацию. Бразилец сообщил, что пока представители дагестанской команды не обращались к нему за помощью."Очень трудно видеть "Анжи" в этой ситуации после того, что было сделано. Сулейман Керимов вывел "Анжи" на очень высокий уровень. Если они попросят о поддержке, я буду рад ее оказать", – цитирует Карлоса РИА Новости.А вот бывший форвард махачкалинцев Самюэль Это'о не собирается помогать бывшему клубу. Об этом он сообщил российскому агентству. Ранее стало известно, что "Анжи" из-за долгов не прошел процедуру лицензирования Российского футбольного союза на сезон-2019/20.