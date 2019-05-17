Звезде советского кино грозит опасность. Рядом с Верой Алентовой появились непорядочные люди. Об этом говорит потомственная ведунья Саона.

Звезде советского кино грозит опасность. Рядом с Верой Алентовой появились непорядочные люди. Об этом говорит потомственная ведунья Саона."Вокруг нас всегда есть и ложь, ипредательство, и обман. Самое важное, как мы сами живем и как боремся со всемэтим. Похоже, Вера Алентова попала в замкнутый круг. Окружающие ее людиположили глаз на имущество актрисы. Кто-то явно хочет раньше времени свести еев могилу, и прикарманить богатство себе. И этот человек действует не один. Иочень похоже, что это ее близкие родственники", – предупреждаетПо словам гадалки, Алентову нестараются вылечить, а, кажется, наоборот, хотят поскорее отправить на тот свет.Несмотря на силу духа и характер Вера Валентиновна, к сожалению, пока не может найтивыход из служившейся ситуации."Поверьте, актриса действительно оченьобеспеченная женщина. Многие и не знают обо всем ее имуществе. Что-то у нееспрятано, да так, что даже родные не в курсе, какие состоянием она владеет.Вижу не только деньги, но и большое количество ювелирных украшений. Она какЦарица – все имеет, все держит при себе, – говорит ведунья. – К сожалению,никакие богатства не могут спасти человека от болезней. По здоровью я не вижухороших карт. Ситуация будет ухудшаться, и критичной станет в конце этого илиначале следующего года. Для Алентовой сейчас самое главное – осмотреться посторонам и понять, кто против нее, а на кого можно положиться. Есть люди,которые помогут ей позаботиться о своем здоровье, возьмут верх над теми, ктоведет ее "кривой дорожкой".