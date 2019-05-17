Звезде советского кино грозит опасность. Рядом с Верой Алентовой появились непорядочные люди. Об этом говорит потомственная ведунья Саона.
Звезде советского кино грозит опасность. Рядом с Верой Алентовой появились непорядочные люди. Об этом говорит потомственная ведунья Саона.
"Вокруг нас всегда есть и ложь, и
предательство, и обман. Самое важное, как мы сами живем и как боремся со всем
этим. Похоже, Вера Алентова попала в замкнутый круг. Окружающие ее люди
положили глаз на имущество актрисы. Кто-то явно хочет раньше времени свести ее
в могилу, и прикарманить богатство себе. И этот человек действует не один. И
очень похоже, что это ее близкие родственники", – предупреждает
По словам гадалки, Алентову не
стараются вылечить, а, кажется, наоборот, хотят поскорее отправить на тот свет.
Несмотря на силу духа и характер Вера Валентиновна, к сожалению, пока не может найти
выход из служившейся ситуации.
"Поверьте, актриса действительно очень
обеспеченная женщина. Многие и не знают обо всем ее имуществе. Что-то у нее
спрятано, да так, что даже родные не в курсе, какие состоянием она владеет.
Вижу не только деньги, но и большое количество ювелирных украшений. Она как
Царица – все имеет, все держит при себе, – говорит ведунья. – К сожалению,
никакие богатства не могут спасти человека от болезней. По здоровью я не вижу
хороших карт. Ситуация будет ухудшаться, и критичной станет в конце этого или
начале следующего года. Для Алентовой сейчас самое главное – осмотреться по
сторонам и понять, кто против нее, а на кого можно положиться. Есть люди,
которые помогут ей позаботиться о своем здоровье, возьмут верх над теми, кто
ведет ее "кривой дорожкой".