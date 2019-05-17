В Росавиации подробно рассказали о том, что произошло с самолетом Sukhoi Superjet 100 перед трагическим происшествием в Шереметьеве. Установлено, что экипаж при заходе на посадку не выпустил закрылки, имел превышение максимальной массы, а также осуществил приземление на три стойки шасси с большими перегрузками.

В Росавиации подробно рассказали о том, что произошло с самолетом Sukhoi Superjet 100 перед трагическим происшествием в Шереметьеве.Командир воздушного судна выполнил несколько знакопеременных отклонений ручкой управления с большой амплитудой, некоторые с максимальным значением. Это привело к знакопеременным изменениям угла тангажа (от плюс шести градусов до минус двух).Вопреки инструкции, экипаж при заходе на посадку не выпустил закрылки. В режиме "direct mode"/"минимальный режим fcs" автоматический выпуск тормозных щитков не предусмотрен, а ручной выпуск произведен не был.Также стало известно, что Superjet 100 заходил на посадку с превышением максимальной массы на 1,6 тонны. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ Росавиации. При этом отмечается, что самолет заходил на посадку без превышения скорости. Снижение по глиссаде осуществлялось без существенных отклонений на скорости 155 -160 узлов (287-296 километров в час). Руководство по летной эксплуатации гласит, что в таких условиях скорость захода на посадку составляет 155 узлов.Командир самолета Sukhoi Superjet 100 осуществил приземление на три стойки шасси с большими перегрузками, вследствие чего последовало разрушение конструкции с проливом топлива и пожаром.Сигнализация о возгорании вспомогательной силовой установки самолета сработала за 4 секунды до остановки самолета, сообщается в документе Росавиации. В 15 часов 30 минут 34 секунды зарегистрирована сигнализация о пожаре ВСУ, а остановка самолета произошла в 15 часов 30 минут 38 секунд. Первое применение систем пожаротушения началось в 15 часов 30 минут 58 секунд.Авиакомпаниям после катастрофы в Шереметьеве рекомендовано провести занятия с экипажами по аварийным посадкам и действиям при пожаре. В документе, среди предложений авиакомпаниям-эксплуатантам SSJ100, отмечается, что необходимо "с летным составом провести дополнительные занятия (по типам ВС) по порядку действий членов летного и кабинного экипажей при возникновении на борту пожара".Межгосударственный авиационный комитет не комментирует ход расследования катастрофы самолета "Сухой Суперджет" до опубликования официального промежуточного отчета, передает ТАСС.Трагедия в Шереметьеве случилась 5 мая. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек из 78, находившихся на борту. Официально сообщается, что Следственный комитет Российской Федерации рассматривает различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр сотрудников, а также неисправность самолета и метеоусловия.Трое из пострадавших выписаны из Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А. В. Вишневского. В центре остается одна пациентка, которую 14 мая сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил ТАСС директор центра Амиран Ревишвили. В скором времени выписанные пациенты отправятся на санаторно-курортное лечение.