Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании Карен Пирс на ее слова о том, что ей не хотелось бы попасть в медицинское учреждение в России.

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании Карен Пирс на ее слова о том, что ей не хотелось бы попасть в медицинское учреждение в России.Карен Пирс заявила, что, по мнению России, ответные удары в поддержку режима в Сирии были хирургическими по своей точности. Постпред понадеялась, что ей не понадобится лечение в Москве, если "хирургическая точность" означает то, что она видела на земле в Идлибе, передает слова Пирс РИА Новости.В свою очередь Василий Небензя пожелал постпреду Великобритании не попадать ни в какое медицинское учреждение, но при этом уточнил: "В России есть хорошие медицинские учреждения, если вам понадобится — дайте знать".17 мая в Совете безопасности ООН состоялось внеочередное заседание по гуманитарной ситуации в сирийской провинции Идлиб. За последнюю неделю террористы увеличили количество обстрелов поселений. Отряды боевиков предпринимают пока безуспешные попытки атаковать позиции сирийской армии. Войска ВВС САР в ответ увеличили интенсивность ударов по террористам в Идлибе.