В Манчестере продолжается чемпионат мира по тхэквондо. Россиянин Алексей Денисенко стал обладателем бронзовой медали в весовой категории до 68 кг. В полуфинале он проиграл испанцу Хавьеру Пересу Поло со счетом 6:12. Третье место Денисенко разделил с представителем Южной Кореи Ли Дэ Хуном.

В Манчестере продолжается чемпионат мира по тхэквондо. Россиянин Алексей Денисенко стал обладателем бронзовой медали в весовой категории до 68 кг. В полуфинале он проиграл испанцу Хавьеру Пересу Поло со счетом 6:12​​​. Третье место Денисенко разделил с представителем Южной Кореи Ли Дэ Хуном.Еще один россиянин Георгий Попов сумел пробиться в финал соревнований в весовой категории до 54 кг. В полуфинальном поединке он нанес поражение иранцу Армину Хадипуру со счетом 20:14.В финале соперником российского тхэквондиста будет Пэ Чжун Со из Южной Кореи.