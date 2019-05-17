В связи с новыми санкциями США, которые были введены на основании акта Магнитского, Российская Федерация примет ответные меры.

В связи с новыми санкциями США, которые были введены на основании акта Магнитского, Российская Федерация примет ответные меры. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Соединенных Штатах.Как отмечается в сообщении, Россия всегда отмечала, что это не ее выбор отвечать подобным образом. "Мы стремимся сотрудничать с США в долгосрочной перспективе. Мы готовы к этому и считаем, что это правильный вариант, — заявляют дипломаты.Посольство РФ подчеркивает, что эти неконструктивные решения идут вразрез с позитивным прогнозом недавних переговоров России и США в Сочи.Власти Соединенных Штатов Америки в рамках действия акта Магнитского внесли в санкционные списки пять граждан России и специальный отряд быстрого реагирования "Терек" из Чеченской Республики.16 мая Рамзан Кадыров заявил СМИ, что авторов санкционного списка бойцов СОБР "Терек" включат в аналогичные черные списки Чечни, передает ТАСС.