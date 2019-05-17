Хирургу, по вине которого умер пациент, вынесли обвинительный приговор. Врачу Россошанской районной больницы на два года ограничили свободу, сообщает ГТРК Воронеж.

Хирургу, по вине которого умер пациент, вынесли обвинительный приговор. Врачу Россошанской районной больницы Александру Гончарову на два года ограничили свободу, сообщает ГТРК "Воронеж". Это значит, что он не сможет посещать некоторые места, в том числе массовые мероприятия. Также ограничения наложены на время суток, когда он сможет уходить из дома.Как отметили в прокуратуре Воронежской области, судом были установлены детали произошедшего. В ноябре 2017 года житель Россоши оказался в больнице после ухудшения здоровья. Лечащим врачом — хирургом Гончаровым, который занимался историей болезни, слишком поздно было принято решение о необходимости проведения операции. По заключению судмедэкспертизы, диагноз пациенту изначально был установлен неверно. В результате мужчина скончался.Кроме ограничения свободы, врача лишили права работать хирургом в течение одного года. Также он должен будет выплатить штраф за моральный ущерб — 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в областной прокуратуре.