Факт знакомства Филиппа Киркорова с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским не является основанием для пребывания певца на территории Незалежной. Такую точку зрения высказала музыкальный продюсер Алена Мозговая.Материал дополняется.

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