× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/17-05-2019-rvushhemusya-na-ukrainu-kirkorovu-shhelknuli-po-nosu-.html" target="_blank">Рвущемуся на Украину Киркорову щелкнули по носу </a> - Факт знакомства Филиппа Киркорова с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским не является основанием для пребывания певца на территории Незалежной. Такую точку зрения высказала музыкальный продюсер Алена Мозговая.