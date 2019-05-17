Сергей Лазарев во второй раз пытается добыть победу на главном песенном конкурсе старого света. В нынешнем году накал страстей вокруг Евровидения столь высок, что смотреть финал, похоже, собираются даже те, кто ранее не проявлял особого интереса к поп-музыке. Среди них и живописец Никас Сафронов.

Сергей Лазарев во второй раз пытается добыть победу на главном песенном конкурсе старого света. В нынешнем году накал страстей вокруг "Евровидения" столь высок, что смотреть финал, похоже, собираются даже те, кто ранее не проявлял особого интереса к поп-музыке. Среди них и живописец Никас Сафронов."Я не большой поклонник современной эстрады, – признался художник в интервью "Дни.ру", – но за Сергеем Лазаревым слежу. Мне нравится этот исполнитель. В прошлый раз я, как и сотни тысяч россиян, тоже болел за него на "Евровидении". У Сергея было замечательное выступление, очень профессиональное. Я думал, что именно он получит первое место. Тем более, зрители отдали победу ему".Никас считает: "Евровидение" – это международная площадка, где признание народа должно быть главенствующим. Поэтому третье место, на которое в 2016-м Лазарев скатился после голосования организаторов, нельзя считать заслуженным и справедливым."Это предвзятость, политика, которая лезет в искусство, и в результате получается черт знает что, – негодует Сафронов. – Смотрите, что вообще происходит в мире: западные политиканы постоянно пытаются внедриться во все сферы и контролировать их. И "Оскар" стал политическим, и даже Нобелевская премия – вспомните, ее присудили американскому президенту Бараку Обаме за мир, хотя, на самом деле, он развязал войну. Я абсолютно уверен: нельзя смешивать науку, искусство и политику – ничего хорошего из этого не выйдет"."Мне показывали основных конкурентов Лазарева, и я считаю, что на их фоне он выделяется, – продолжает художник. – Думаю, что симпатия зрителей и в этот раз будет на его стороне. Но если при таком раскладе ему снова не отдадут победу, значит, этот конкурс не стоит больше смотреть и отправлять туда исполнителей от России. Нужно будет объявить ему бойкот".Напомним, финал 64-го конкурса песни "Евровидение" состоится в "Эксо" Тель-Авива 18 мая. с композицией Scream и эффектным номером на нее выступит под номером 5.