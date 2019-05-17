Первой на сцену Выставочного центра Тель-Авива выйдет певица из Мальты, а завершит концерт представитель Испании

Стало известно, когда выступит в финале Евровидения – 2019 представляющий Россию Сергей Лазарев. Как следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте международного музыкального конкурса, россиянин выйдет на сцену Выставочного центра Тель-Авива, где в субботу, 18 мая, будет проходить финал, в первой части концерта под пятым номером.Первой выступит певица из Мальты, потом – представители Албании, Чехии и Германии. После Сергея Лазарева на сцену выйдут исполнители из Дании, Сан-Марино, Северной Македонии, Швеции, Словении, Кипра, Нидерландов и Греции. Во второй части грандиозного песенного шоу выступят участники конкурса из Израиля, Норвегии, Великобритании, Исландии, Эстонии, Белоруссии, Азербайджана, Франции, Италии, Сербии, Швейцарии и Австралии. Завершит концерт выступление представителя Испании.Отмечается, что продюсеры шоу определяли очередность музыкантов таким образом, чтобы каждое выступление имело возможность выделиться, учитывая жанр, реквизит, число артистов от той или иной страны и другие особенности представления.