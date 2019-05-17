В Подмосковье семья из трех человек совершала кражи из частных домов. Воров задержали во время очередной кражи.

Злоумышленники орудовали на территории Богородского округа. Они разбивали окна и проникали в дачи, откуда уносили инструменты, одежду и бытовую технику.На дело ходили всей семьей: ранее судимый 28-летний мужчина, его 38-летняя супруга и ее 18-летний сын. В квартире, где проживало криминальное семейство, нашли часть похищенного ранее имущества – его изъяли.Полиция установила причастность подозреваемых к 13 аналогичным преступлениям, общий ущерб составил около 650 тысяч рублей, сообщает агентство "Москва".Теперь всей семье грозит тюремный срок до 10 лет.