Его должны демонтировать в течение месяца

Его должны демонтировать в течение месяцаВ Петушинском районном суде завершили рассмотрение дела о незаконном строительстве завода по переработке серы недалеко от станции Болдино. Суд признал здания на этом участке самостроем и обязал демонтировать их в течение месяца.Напомним, что иск о незаконном строительстве в суд подала администрация Петушинского района. Факт незаконного строительства 2-х объектов также был установлен Госстройнадзором. Он участвовал в качестве третьего лица при рассмотрении дела.