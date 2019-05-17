Факт знакомства Филиппа Киркорова с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским не является основанием для пребывания певца на территории Незалежной. Такую точку зрения высказала музыкальный продюсер Алена Мозговая.

Факт знакомства Филиппа Киркорова с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским не является основанием для пребывания певца на территории Незалежной. Такую точку зрения высказала музыкальный продюсер Алена Мозговая.После известия о победе Владимира Зеленского на украинских выборах многие российские артисты заликовали. Мол, черные списки аннулируют, и можно будет ехать с гастролями в Незалежную. Однако радость оказалась преждевременной.Филипп Киркоров в стремлении ухватить лакомый кусок оказался впереди планеты всей. Певец признался: он скучает по Украине, намекнув, что ждет возможности возобновить концертную деятельность в стране.Это заявление вызвало большой резонанс в Незалежной. Отвечая на вопрос, могут ли звезде разрешить гастролировать на Украине, музыкальный продюсер Алена Мозговая сказала: "Закон один для всех. Нарушил закон – сиди спокойно в своей Москве и не дергайся".Она добавила, что для Киркорова не должны делать исключение. "Тысячи людей попали под эти санкции. Взрослый половозрелый мужик понимал, что делает. Зачем же сейчас прикидываться дурачком?" – цитирует Мозговую издание "Обозреватель".Ранее певица Ани Лорак выразила уверенность, что поп-король мог бы возглавить конкурс "Евровидение". Артистка считает, что Филипп Киркоров идеально подходит на эту должность. У вокалистки уже есть сторонники.