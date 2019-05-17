Первая леди Соединенных Штатов вышла в свет в идеальном вечернем платье. Американский президент с супругой Меланьей Трамп побывали на ежегодном ужине Исторической ассоциации США.

Первая леди Соединенных Штатов вышла в свет видеальном вечернем платье. Американский президент с супругой Меланьей Трамп побывалина ежегодном ужине Историческойассоциации США.Меланья Трамп в очереднойраз доказала, что является иконой стиля. Для публичного мероприятия первая ледиСША выбрала вечную классику: элегантное черное платье в пол от Akris.Дональд Трамп с женой сталиорганизаторами ужина. Американский президент надел на вечер классическийсмокинг и галстук-бабочку.Фотографиис мероприятия появились на официальной странице Меланьи Трамп в Instagram, а также вфанатских пабликах, посвященных первой леди США. Большинствопользователей соцсети восхитились красотой и элегантностью наряда супругиамериканского лидера. На многих фото первая леди сияет улыбкой.Отметим, что каждый выходв свет тщательно обсуждается как стилистами, так и обывателями.Оно и понятно, ведь у супруги президента США нет права на ошибку – она обязанавыглядеть идеально по статусу.Впрочем, иногда все же подвергается моднойкритике. В частности, ранее первая леди США надела на пресс-конференцию японскогополитика платье от Prada, в котором она уже выходила в свет в апреле 2018 года.Некоторые посчитали, что жене президента не пристало появляться на людях водежде, которую уже надевала.