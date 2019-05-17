Первая леди Соединенных Штатов вышла в свет в
идеальном вечернем платье. Американский президент с супругой Меланьей Трамп побывали
на ежегодном ужине Исторической
ассоциации США.
Первая леди Соединенных Штатов вышла в свет в
идеальном вечернем платье. Американский президент с супругой Меланьей Трамп побывали
на ежегодном ужине Исторической
ассоциации США.
Меланья Трамп в очередной
раз доказала, что является иконой стиля. Для публичного мероприятия первая леди
США выбрала вечную классику: элегантное черное платье в пол от Akris.
Дональд Трамп с женой стали
организаторами ужина. Американский президент надел на вечер классический
смокинг и галстук-бабочку.
Фотографии
с мероприятия появились на официальной странице Меланьи Трамп в Instagram, а также в
фанатских пабликах, посвященных первой леди США. Большинство
пользователей соцсети восхитились красотой и элегантностью наряда супруги
американского лидера. На многих фото первая леди сияет улыбкой.
Отметим, что каждый выход
в свет тщательно обсуждается как стилистами, так и обывателями.
Оно и понятно, ведь у супруги президента США нет права на ошибку – она обязана
выглядеть идеально по статусу.
Впрочем, иногда все же подвергается модной
критике. В частности, ранее первая леди США надела на пресс-конференцию японского
политика платье от Prada, в котором она уже выходила в свет в апреле 2018 года.
Некоторые посчитали, что жене президента не пристало появляться на людях в
одежде, которую уже надевала.