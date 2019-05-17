Ксения Собчак тяжело переживает ужасное известие о трагедии. Новость о кончине любимого телеведущая разместила в своем телеграм-канале, сопроводив пост трогательным комментарием.

Ксения Собчак тяжело переживает ужасное известие о трагедии.Новость о кончине любимого телеведущая разместила в своем телеграм-канале,сопроводив пост трогательным комментарием.не находит слов от горя. Видимо, поэтомуподпись к посту получилась очень лаконичной. "Любимая киса", -написала телеведущая под новостью о смерти самой сердитой кошки в мире. Пост появился в телеграм-канале "Кровавая барыня".Ранее появились сообщения о том, что скончалась Грампи Кэт -кошка, прославившаяся в Сети специфичным выражением морды. Ее называли самойсердитой кошкой в мире. По словам хозяев, причиной скоропостижной кончины ихзнаменитого питомца стала инфекция мочевыводящих путей.Что же касается , то у нее нет времени долгопечалиться. Телеведущая в своем амплуа – ей удалось развязать новый скандал вроссийском шоу-бизнесе. Уговорив на интервью Филиппа Киркорова, ей удалосьспровоцировать короля отечественной поп-сцены на выпад в адрес ИосифаПригожина.Певец и супруг Валерии уже обмениваются взаимными упреками. А довольно потирает руки, наблюдая за разгорающейся битвой со стороны.