Ксения Собчак тяжело переживает ужасное известие о трагедии.
Новость о кончине любимого телеведущая разместила в своем телеграм-канале,
сопроводив пост трогательным комментарием.
Ксения Собчак тяжело переживает ужасное известие о трагедии.
Новость о кончине любимого телеведущая разместила в своем телеграм-канале,
сопроводив пост трогательным комментарием.
не находит слов от горя. Видимо, поэтому
подпись к посту получилась очень лаконичной. "Любимая киса", -
написала телеведущая под новостью о смерти самой сердитой кошки в мире. Пост появился в телеграм-канале "Кровавая барыня".
Ранее появились сообщения о том, что скончалась Грампи Кэт -
кошка, прославившаяся в Сети специфичным выражением морды. Ее называли самой
сердитой кошкой в мире. По словам хозяев, причиной скоропостижной кончины их
знаменитого питомца стала инфекция мочевыводящих путей.
Что же касается , то у нее нет времени долго
печалиться. Телеведущая в своем амплуа – ей удалось развязать новый скандал в
российском шоу-бизнесе. Уговорив на интервью Филиппа Киркорова, ей удалось
спровоцировать короля отечественной поп-сцены на выпад в адрес Иосифа
Пригожина.
Певец и супруг Валерии уже обмениваются взаимными упреками. А довольно потирает руки, наблюдая за разгорающейся битвой со стороны.