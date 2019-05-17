Служба профессиональной подготовки кадров в системе МВД России отмечает полувековой юбилей.

19 мая 1969 года Министром внутренних дел СССР был подписан приказ № 0355 «О мерах по улучшению боевой и служебной подготовки личного состава органов МВД СССР», который положил основу системе современной профессиональной подготовки сотрудников полиции.Основными обязанностями сотрудников службы являются организация занятий по профессиональной служебной и физической подготовке личного состава, направление на первоначальное профессиональное обучение, дополнительная подготовка и повышение квалификации сотрудников, проведение имиджевых и профориентационных мероприятий, популяризация прикладных видов спорта и вовлечение сотрудников в спортивно-массовую жизнь.Ежегодно сотрудники УМВД России по Владимирской области, отвечающие за профессиональную подготовку, принимают активное участие в организации и проведении спортивных и методических мероприятий, в том числе, федерального уровня. Сотрудники службы вносят большой вклад в подготовку команд, представляющих региональное Управление МВД России на соревнованиях различного уровня. Спортсмены из различных подразделений показывают достойные результаты, регулярно занимая высшие ступени пьедесталов.В преддверии профессионального праздника в УМВД России по Владимирской области прошло торжественное собрание. Сотрудников приветствовал начальник УРЛС регионального Управления Павел Алексахин, отметивший важность каждодневного труда всех сотрудников, оказываемую практическую и методическую помощь.Сотрудникам, добившимся высоких результатов в служебной деятельности, вручены ведомственные медали и благодарности, а также почетные грамоты УМВД России по Владимирской области.