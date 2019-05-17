В рамках инспектирования пройдет прием граждан по проблемным вопросам деятельности Отдела полиции.

С 20 мая 2019 года сотрудниками УМВД России по Владимирской области будет проводиться инспекторская проверка оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Собинскому району.В рамках инспектирования 21 мая 2019 года с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д.5 (каб. № 42) руководителем комиссии – главным инспектором инспекции штаба УМВД России по Владимирской области М.С. Ждановым и врио начальника ОМВД России по Собинскому району С.А. Пуклиным будет осуществлен прием граждан по проблемным вопросам в деятельности ОМВД России по Собинскому району.Запись на прием будет проводиться по телефону: 8 (49242) 2-28-86