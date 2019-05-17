Злоумышленники, воспользовавшись удобным моментом, по решетке, расположенной на окне первого этажа, влезли на балкон второго этажа. Они отжали балконную дверь и проникли в квартиру...
«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве и оперативниками ОУР УВД по ЗАО задержали двоих приезжих мужчин по подозрению в краже из квартиры», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В ОМВД России по району Кунцево г. Москвы поступило сообщение от 60-летнего москвича, проживающего на Бобруйской улице. По словам потерпевшего, вернувшись домой, он увидел, что балконная дверь открыта, а из квартиры пропали денежные средства и золотые ювелирные изделия. Материальный ущерб составил около 100 тысяч рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в г. Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались 19-летний и 22-летний приезжие.
Установлено, что злоумышленники, воспользовавшись удобным моментом, по решетке, расположенной на окне первого этажа, влезли на балкон второго этажа. Затем они отжали балконную дверь и проникли в квартиру, откуда похитили денежные средства и золотые ювелирные изделия, после чего также через балкон скрылись.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Кунцево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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