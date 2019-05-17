Злоумышленники, воспользовавшись удобным моментом, по решетке, расположенной на окне первого этажа, влезли на балкон второго этажа. Они отжали балконную дверь и проникли в квартиру...

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве и оперативниками ОУР УВД по ЗАО задержали двоих приезжих мужчин по подозрению в краже из квартиры», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Кунцево г. Москвы поступило сообщение от 60-летнего москвича, проживающего на Бобруйской улице. По словам потерпевшего, вернувшись домой, он увидел, что балконная дверь открыта, а из квартиры пропали денежные средства и золотые ювелирные изделия. Материальный ущерб составил около 100 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в г. Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались 19-летний и 22-летний приезжие.Установлено, что злоумышленники, воспользовавшись удобным моментом, по решетке, расположенной на окне первого этажа, влезли на балкон второго этажа. Затем они отжали балконную дверь и проникли в квартиру, откуда похитили денежные средства и золотые ювелирные изделия, после чего также через балкон скрылись.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Кунцево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93