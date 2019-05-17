Америка находится в одном шаге от военной операции против Ирана. Тегеран перестал выполнять часть своих обязательств по ядерной сделке. Одновременно Вашингтон направляет в Персидский залив ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln.

Америка находится в одном шаге от военной операции против Ирана. Тегеран перестал выполнять часть своих обязательств по ядерной сделке. Одновременно Вашингтон направляет в Персидский залив ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и перебрасывает в регион стратегические бомбардировщики В-52. Трамп уверен, что под таким давлением Тегеран пойдет с ним на переговоры.Такая концентрация тяжелых вооружений в одном регионе и закрытое американское посольство в Багдаде наводит на вполне конкретные ощущения, что скоро может быть война. Идет психологическая подготовка, а также эмоциональная накрутка. Иран обвиняют во всех проблемах, которые есть в арабском мире. Все может разрешиться в момент. Ко всему прочему, Трамп собирается к Эрдогану. Очевидно, что у Турции и Ирана давние сложные отношения. К чему это может привести? Ощущается ли война в Вашингтоне? Отвечают эксперты в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".На взгляд президента американского Центра глобальных интересов Николая Злобина, войны не ощущается, но ситуация настолько напряженная, что каждый неаккуратный шаг с любой стороны может привести к конфликту. "Он может стать спусковым крючком, и мало никому не покажется. Продолжается усталость среднего американца от вовлеченности Америки в разного рода конфликты. Трамп на этом здорово сыграл. Никто не понял, зачем он в свое время ударил по Сирии. Он так и не объяснил. В американском обществе нет такого антииранского настроя, какой он есть в отношении России. Поэтому средний американец не очень понимает, что же Америка будет делать, нанеся удар или, тем более, начав войну".Политолог отметил, что на недавней встрече Помпео и Путина в Сочи значительную часть времени стороны посвятили обсуждению ситуации вокруг Ирана. Это значит, что без понимания позиции России Трамп ничего делать не будет.У руководителя направления "Восток" интернет-портала Pravda.Ru Саида Гафурова на этот счет свое мнение. Его пугает, что "в США у определенного количества серьезных дорогих боеприпасов подходят к концу сроки хранения. Есть некоторые сведения, которые приходят в основном из Ливана, что реально готовятся нанести такой удар, какой наносили "Томагавками" по Сирии, по Корпусу стражей исламской революции. Как ни странно это звучит, американцы хотят отстрелять устаревшие боеприпасы и посмотреть, что из этого получится. Им нужна не война, а короткий конфликт, после которого можно будет опять сесть за стол переговоров".Режиссер Карен Шахназаров считает, что войны не будет: "Главная причина спрятана очень глубоко — в происходящем с Америкой: дряхлеющие империи не ведут войны. США теряют свою пассионарность. Трамп, скорее всего, будет блефовать, и до войны дело не дойдет. Возможен лишь какой-нибудь локальный удар".В этом случае, отмечает режиссер, выиграет Россия. Она может стать той силой, которую Иран захочет привлечь для умиротворения. "Ситуация может сложиться, как в Сирии. В результате Россия окажется и в Иране, и в Ираке. А для американцев это – катастрофа", — пояснил Шахназаров.В свою очередь советник директора российского института стратегических исследования Елена Супонина заявляет, что фактор случайности на Ближнем Востоке – это очень опасный фактор: "Любой неосторожный инцидент может привести к опасным последствиям. России слишком много огня на Ближнем Востоке уже точно не выгодно. Поэтому надо сделать все, чтобы его было поменьше".По словам ведущего Владимира Соловьева, нанесение удара по Ирану для Америки — идеальный вариант. При нем теряют главных спонсоров все враги Израиля, возникают проблемы в Сирии и в целом по всему региону начинается паника. В результате чего деньги бегут в единственную гавань – США. Цена на нефть растет вверх, что выгодно Америке, являющейся главным ее поставщиком. Таким образом, они уничтожают полностью конкурента с легкой нефтью, потому что саудиты тоже окажутся вовлечены в войну. "И, как всегда, находясь у себя, защищенные тремя океанами, США будут смотреть, как мир сходит с ума, и переживать за нарушение демократических правил", — заключил Соловьев.