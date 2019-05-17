Военно-воздушные силы США опубликовали видео, на котором продемонстрировано очередное испытание двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации. Вес бомбы — 13,6 тонны, а мощность оценивается в 2,5 тонны взрывчатки. Это мощнейший неядерный боеприпас в арсенале США.

Военно-воздушные силы США опубликовали видео, на котором продемонстрировано очередное испытание двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации.На ролике продемонстрировано, как стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit осуществляет сброс авиабомб. Одна за другой две бомбы сначала пробивают грунт точно в заданной цели, после нескольких секунд на глубине под землей происходит мощный взрыв боеприпаса.Продемонстрированная в видеоролике бомба GBU-57 иначе называется Massive Ordnance Penetrator. Это американская корректируемая противобункерная авиационная бомба, разработанная корпорацией Boeing. Она способна проникать в землю на глубину до 61 метра, а также пробивать до 19 метров армированного бетона.Вес бомбы — 13,6 тонны, а мощность оценивается в 2,5 тонны взрывчатки. Это мощнейший неядерный боеприпас в арсенале США.GBU-57 была разработана в 2007 году для поражения подземных укреплений Ирана и КНДР. В прошлом году состоялась модернизация боеприпаса, уже четвертая по счету. Благодаря ей значительно повысились характеристики бомбы, предназначенной для глубокорасположенных или труднопоражаемых целей.