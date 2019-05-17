Меган Маркл дала личное интервью, в котором поделилась ранее неизвестными подробностями личной жизни. Некоторые из них шокируют.

Меган Маркл дала личное интервью, в котором поделилась ранее неизвестными подробностями личной жизни. Некоторые из них шокируют.В СМИ появились сенсационные подробности жизни герцогини Сассекской, которая после свадьбы с принцем Гарри практически не сходила с первых полос таблоидов, а теперь, после рождения сына, репортеры следуют за Меган Маркл буквально по пятам.Впрочем, частно в прессе оказываются не совсем лицеприятные истории из жизни королевской четы, поэтому бывшая голливудская звезда решила взять все в свои руки и дала довольно откровенное интервью изданию The Mirror.В беседе с корреспондентом она поделилась яркими подробностями своего развода. Речь идет о первом замужестве Маркл с известным голливудским продюсером Тревором Энгельсоном.Пара встречалась на протяжении семи лет и поженилась в 2011 году. Сразу после свадьбы Меган позвали сниматься в "Форс-мажоры". Она уехала в Торонто, оставив мужа в Лос-Анджелесе. Вскоре, спустя всего два года, супруги подали на развод. Брак спастись не удалось. Причинами разрыва стали банальная разлука и актерская карьера Меган."Это и разрушило их отношения", – поделилась корреспондент.Ранее сам продюсер открыто признался в этом. Когда Маркл обрела всемирную известность, он почувствовал себя "каким-то кусочком, прилипшим к подошве ее ботинка".В официальных документах же причиной разрыва были указаны "неразрешимые противоречия". Год назад биограф Меган упомянул в книге о ней один очень интересный факт. Девушка полностью разорвала отношения с бывшим мужем и даже кольца – обручальное и помолвочное – вернула ему по почте.Сейчас Маркл замужем второй раз. 6 мая у нее и принца Гарри родился сын, которому дали имя Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор.У бывшего мужа принцессы тоже появилась новая супруга – Трейси Курланд. Она диетолог из Калифорнии и наследница многомиллионного состояния. Девушка прикладывает все силы, чтобы вытеснить воспоминания о первом неудачном браке у своего возлюбленного, говорится в статье.